Агентство Associated Press в свою очередь отмечает, что Морин Коми отправили в отставку без объяснения причин

НЬЮ-ЙОРК, 17 июля. /ТАСС/. Министерство юстиции США уволило прокурора Морин Коми, работавшую над делами рэпера и продюсера P. Diddy (настоящее имя - Шон Комбс) и финансиста Джеффри Эпштейна, который был уличен в растлении несовершеннолетних и иных тяжких преступлениях подобного рода и покончил с собой. Об этом сообщил телеканал ABC News со ссылкой на источники.

Морин - дочь бывшего директора Федерального бюро расследований (ФБР) Джеймса Коми, которого американская администрация подозревает в фабрикации документов по делу Эпштейна, а также в правонарушениях при изучении связей президента США Дональда Трампа с Россией и якобы имевшего место вмешательства Москвы в американские выборы 2016 года.

По информации источников ABC News, Трамп ранее выражал недовольство тем, что Морин Коми продолжает занимать свою должность. Агентство Associated Press в свою очередь отмечает, что прокурор была отправлена в отставку без объяснения причин.

Ранее телеканал Fox News сообщил, что ФБР начало разбирательство в отношении Джеймса Коми и бывшего главы Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Джона Бреннана, причастных к подготовке доклада о якобы вмешательстве России в американские выборы 2016 года.

В начале июля американская газета New York Post опубликовала отчет Директората анализа ЦРУ США, в котором указывается, что доклад о предположительном вмешательстве РФ в выборы США в 2016 году был составлен с многочисленными процедурными нарушениями и мог быть политически мотивированным. В отчете в числе прочего указывается, что в том числе с подачи Бреннана в оценку ситуации было включено "досье Стила" которое было опубликовано американскими СМИ во время предвыборной гонки 2016 года. В нем приводились заведомо ложные утверждения о сговоре между Россией и Трампом, который тогда был кандидатом в президенты США, а сейчас является президентом. Составлением досье занимались американская компания Fusion GPS, а также бывший сотрудник британских спецслужб Кристофер Стил и его лондонская фирма. При этом Бреннан, проигнорировав мнение кадровых сотрудников разведывательного ведомства, настоял на включении этого досье в итоговый отчет, а на заседаниях с членами Конгресса США за закрытыми дверями экс-глава ЦРУ утверждал обратное.