По информации телеканала, атакован, в частности, район дислокации 132-й мотострелковой бригады в окрестностях города Латакия

БЕЙРУТ, 17 июля. /ТАСС/. Истребители израильских ВВС ранним утром подвергли ударам базы сирийских правительственных сил на северо-западе страны. Об этом сообщил телеканал Al Mayadeen.

По его информации, самолеты атаковали район дислокации 132-й мотострелковой бригады в окрестностях города Латакия (320 км от Дамаска). Кроме того, удары были нанесены по базе 107-й бронетанковой бригады в Джебле. Подробностей о последствиях этих воздушных рейдов и возможных жертвах не приводится.

16 июля израильские ВВС нанесли удары по ряду стратегических объектов в Дамаске и его окрестностях, в частности по комплексу зданий генштаба сирийской армии и Президентскому дворцу в квартале Абу-Руммана. Последние атаки были совершены в ночные часы на военный аэродром Мезза на западе сирийской столицы и пригород Эль-Муадамия.

В среду во второй половине дня беспилотники Израиля обстреляли колонну спецподразделений МВД переходного правительства на подступах к городу Эс-Сувейда (90 км от Дамаска). По сведения телеканала, в результате этой атаки были убиты и ранены свыше 15 бойцов.

До этого министр обороны Израиля Исраэль Кац предупредил, что Израиль продолжит наносить удары по Сирии, если ее власти не отведут войска из города Эс-Сувейда и прилегающих к нему районов на юге страны, где проживают друзы.

Минобороны арабской республики объявило 16 июля о выводе всех военных сил из Эс-Сувейды в соответствии с достигнутым соглашением о прекращении огня - четвертым по счету с начала года. Как указывалось в заявлении, "войска покидают Эс-Сувейду после завершения зачистки города от незаконных группировок, контроль над ним будут осуществлять полицейские силы".