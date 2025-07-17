Депутат Рады Железняк: США не согласовали Умерова на пост посла в Вашингтоне

При этом парламентарий признал, что эти планы могут еще не раз измениться

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Новым послом Украины в США станет и.о. вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции - министра юстиции Ольга Стефанишина, несмотря на ожидания, Вашингтон не согласовал кандидатуру и.о. министра обороны Рустема Умерова, которого Киев планировал назначить на эту должность после смены кабмина. Об этом сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк.

"Ольга Стефанишина идет послом в США. Рустем Умеров остается на Украине, пойдет в СНБО (Совет национальной безопасности и обороны - прим. ТАСС). Правда, пока неизвестно, на секретаря или на заместителя. <...> Причиной мне называют несогласование кандидатуры со стороны Вашингтона", - написал депутат в своем Telegram-канале. При этом он признал, что эти планы могут еще не раз измениться.

Накануне Верховная рада уволила премьер-министра Дениса Шмыгаля, что по закону влечет за собой отставку всего правительства. После Владимир Зеленский внес в Раду кандидатуру Юлии Свириденко, бывшей первым вице-премьером - министром экономики, на пост нового премьера, а Шмыгаля - на пост главы Минобороны. Ранее ряд СМИ и депутатов Рады сообщали, что оставляющий министерство обороны Умеров может стать послом Украины в США. По информации местных СМИ, в США живет семья Умерова.

Также ожидалось, что Стефанишина отправится послом в ЕС. В начале июня она оказалась в центре коррупционного скандала, когда в местных СМИ появилась информация, что управление ценными арестованными на Украине активами переходит "связанным со Стефанишиной людям", в том числе ее бывшему мужу. Она отрицала связи с бывшим мужем и его бизнесом. Однако 16 июля стало известно, что Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины открыла уголовное дело против Стефанишиной по статье о злоупотреблении служебным положением. Ей грозит до шести лет тюрьмы.