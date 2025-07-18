Он объяснил, что приведенное газетой письмо не соответствует стилю президента США

НЬЮ-ЙОРК, 18 июля. /ТАСС/. Основатель SpaceX Илон Маск счел подделкой опубликованное газетой The Wall Street Journal (WSJ) письмо, которое в 2003 году президент США Дональд Трамп якобы отправил в качестве поздравления с днем рождения американскому финансисту Джеффри Эпштейну, который впоследствии был уличен в растлении несовершеннолетних и иных тяжких преступлениях подобного рода и покончил с собой.

"Письмо выглядит как подделка", - написал Маск в X, комментируя публикацию The Wall Street Journal. Он объяснил, что приведенное газетой письмо не соответствует стилю Трампа. "Честно говоря, это не похоже на сказанное Трампом", - написал он.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что ознакомилась с альбомом, подготовленным к 50-летию Джеффри Эпштейна. По ее информации, Трамп отправил письмо с нарисованной от руки обнаженной женщиной в качестве подарка на юбилей финансиста. Рисунок сопровождался запиской с поздравлением. Хозяин Белого дома в ответ на эту публикацию объявил о намерении судиться с газетой и медиамагнатом Рупертом Мердоком, отметив, что заранее поставил прессу в известность относительно подложности информации о рисунке.

Эпштейн был задержан правоохранительными органами штата Нью-Йорк 6 июля 2019 года. Прокуратура заявила о наличии свидетельств того, что в 2002-2005 годах он организовал визиты в свой дом на Манхэттене десятков несовершеннолетних девушек, самой младшей из которых было 14 лет. В круг друзей и знакомых Эпштейна входило большое число действующих и отставных должностных лиц не только США, но и многих других стран, включая бывших глав государств, крупных предпринимателей и звезд шоу-бизнеса. Уголовное преследование финансиста в США было прекращено после его самоубийства в тюремной камере 10 августа 2019 года.