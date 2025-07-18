Трамп ответил на публикацию WSJ о его эротическом подарке Эпштейну

Президент США отметил, что не умеет рисовать, а приведенное изданием якобы направленное им к юбилею финансиста письмо не могло быть им написано

ВАШИНГТОН, 18 июля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп в ответ на публикацию газеты The Wall Street Journal (WSJ) о якобы подаренном им скандальному финансисту Джеффри Эпштейну рисунке с изображением обнаженной женщины заявил, что не умеет рисовать. Трамп также заявил, что якобы направленное им к юбилею Эпштейна письмо не могло быть написано им и является фейком.

"The Wall Street Journal опубликовала фейковое письмо, якобы адресованное Эпштейну. Это не мои слова, не мой стиль речи. К тому же я не умею рисовать. Я сказал Руперту Мердоку (владеет WSJ - прим. ТАСС), что это афера и что он не должен публиковать эту фейковую историю. Но он это сделал, и теперь я собираюсь засудить его по самую задницу и его третьесортную газетенку. Спасибо за внимание к этому вопросу", - написал Трамп на своей странице в соцсети Truth Social.