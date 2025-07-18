Китай призывает европейскую сторону перестать безосновательно наносить ущерб интересам китайских компаний и примет необходимые меры, заявил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь

ПЕКИН, 18 июля. /ТАСС/. Китай выступает против незаконных односторонних санкций, будет защищать интересы своих компаний. Об этом заявил на брифинге официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь, комментируя включение китайских компаний в новый санкционный пакет ЕС.

"Китай всегда выступал против безосновательных с точки зрения международного законодательства односторонних санкций, принятых без одобрения со стороны Совбеза ООН <...>. КНР призывает европейскую сторону перестать безосновательно наносить ущерб интересам китайских компаний и примет необходимые меры для решительной защиты законных прав и интересов своих предприятий", - сказал официальный представитель китайского внешнеполитического ведомства.

Дипломат подчеркнул, что "нормальные обмены и взаимодействие между российскими и китайскими компаниями не должны подвергаться вмешательству со стороны третьих сторон".

Ранее послы ЕС после 2 месяцев дискуссий согласовали 18-й пакет санкций против России, в который вошли более 50 физлиц и организаций. В числе прочего ЕС вводит санкции против ряда китайских банков, которые, как утверждается, поддерживают РФ.