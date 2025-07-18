Послы ЕС после двух месяцев дискуссий согласовали 18-й пакет санкций против России, в который вошли более 50 физлиц и организаций

БЕРЛИН, 18 июля. /ТАСС/. Санкции ЕС не оказывают влияния на Россию и лишь наносят вред экономике самого сообщества. Брюссель должен отказаться от эскалации напряженности с РФ, считает Гаральд Вилимски, возглавляющий фракцию оппозиционной Австрийской партии свободы в Европарламенте (ЕП).

"Санкционному бреду ЕС должен прийти конец <...>! Непонятно, каким образом Еврокомиссия приходит к выводу, что внезапно этот [18-й] пакет [антироссийских санкций] должен подействовать - после того, как предыдущие 17 не достигли цели <...>. ЕС не может и дальше ослаблять собственную экономику бессмысленными санкциями", - отметил он. Политик добавил, что Брюсселю вместо эскалации напряженности с РФ следовало бы обратиться к дипломатии в целях мирного урегулирования конфликта на Украине.

Послы ЕС после двух месяцев дискуссий согласовали 18-й пакет санкций против России, в который вошли более 50 физлиц и организаций. В частности, в рамках нового пакета Евросоюз вводит рестрикции в отношении 22 российских банков, санкции против "Северных потоков" и новые ограничения потолка цен на нефть. Рестрикции также коснулись нефтеперерабатывающего завода "Роснефти" в Индии.