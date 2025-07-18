Офицер ВСУ Ярославский назвал слова Зеленского о демобилизации приговором

Владимир Зеленский ранее заявил, что находящиеся сейчас в зоне боевых действий военные смогут вернуться домой после окончания боевых действий

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Слова Владимира Зеленского, что демобилизация будет возможна только после окончания боевых действий, - это приговор для сотен тысяч украинских военнослужащих. Об этом заявил офицер ВСУ Денис Ярославский.

"Ответ - "только после победы" - прозвучал как приговор для сотен тысяч человек. <...> Вчера Украина получила все шансы превратиться <...> в страну, где солдат может закончить службу только из-за тяжелого ранения, инвалидности или смерти", - написал он в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Накануне, представляя Верховной раде кандидатуру нового премьер-министра, Зеленский резко ответил на вопрос депутата от партии "Европейская солидарность" Алексея Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) о сроках демобилизации. По его словам, находящиеся сейчас в зоне боевых действий военные смогут вернуться домой после окончания конфликта.

Вопрос проведения демобилизации тех, кто был призван в ВСУ с начала 2022 года, регулярно поднимается в украинском обществе. Родственники военнослужащих, находящихся не один год в зоне боевых действий, проводят пикеты с требованием установить четкие сроки службы. С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация. С 18 мая 2024 года в стране вступил в силу скандальный закон об ужесточении ее правил, многие категории военнообязанных лишились права на отсрочку. При этом во время разработки законопроекта власти обещали включить в него пункты о демобилизации и ротации военнослужащих, однако из итоговой версии документа они были исключены. На фоне трудностей с комплектованием армии власти признают, что не могут провести ротацию, а процесс подготовки отдельного законопроекта о демобилизации фактически заглох.