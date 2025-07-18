Ольгу Стефанишину ранее выдвинули на пост посла в США, до получения агремана от Вашингтона она назначена на должность специального уполномоченного по развитию сотрудничества с Соединенными Штатами

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак координирует отношения Киева и Вашингтона. Об этом сообщила экс-вице-премьер по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции - министр юстиции Украины Ольга Стефанишина, выдвинутая на пост посла в США.

До получения агремана от Вашингтона она назначена на должность специального уполномоченного по развитию сотрудничества с США. "Этот статус я имею на период, пока не завершатся процедуры, связанные с назначением меня послом, - сказала Стефанишина в интервью изданию "Европейская правда". - Мы также подробно координируемся с Андреем Ермаком, потому что он - основной "файлхолдер" в этой сфере".

Говоря о своих главных задачах, она назвала два приоритета. "Первое - это воплощение так называемого "минерального соглашения", - сообщила Стефанишина. - Второе - это организация механизма закупки американского оружия". Она также отметила, что никогда не получала предложение стать представителем Киева в ЕС, поскольку "европейские институции показали, что пока они не готовы мобилизовать усилия и принять решение об открытии первого кластера переговоров о вступлении в ЕС".

Накануне Зеленский сообщил, что, пока идет согласование с Вашингтоном кандидатуры нового посла Украины, Стефанишина будет работать в должности специального уполномоченного по развитию сотрудничества с США.

Ранее ожидалось, что Стефанишина, которая курировала вопросы евроинтеграции, отправится послом в ЕС. В начале июня она оказалась в центре коррупционного скандала, когда в местных СМИ появилась информация, что управление ценными арестованными на Украине активами переходит "связанным со Стефанишиной людям", в том числе ее бывшему мужу. Она отрицала связи с бывшим мужем и его бизнесом. Однако 16 июля стало известно, что Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины открыла уголовное дело против Стефанишиной по статье о злоупотреблении служебным положением. Ей грозит до шести лет тюрьмы.