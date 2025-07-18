По данным телеканала, Вашингтон участвует в переговорах, направленных на согласование ввода сил безопасности переходного правительства республики в провинцию Эс-Сувейда, где продолжались столкновения между арабскими племенами и друзами

ДУБАЙ, 18 июля. /ТАСС/. Соединенные Штаты оказывают давление на Израиль для стабилизации ситуации в провинции Эс-Сувейда на юге Сирии и ввода в этот регион сил безопасности временного правительства республики. Об этом сообщил телеканал Sky News Arabia со ссылкой на источник.

"Вашингтон продолжает поддерживать [президента Сирии на переходный период Ахмеда] аш-Шараа и оказывает давление на Израиль, чтобы он прекратил вмешиваться в [ситуацию] для достижения договоренностей, которые позволят положить конец этому кризису", - сказал неназванный собеседник канала. По его сведениям, США участвуют в переговорах, направленных на согласование ввода сил безопасности переходного правительства Сирии в провинцию Эс-Сувейда, где в пятницу продолжались столкновения между арабскими племенами и друзами.

Руководитель пресс-службы Госдепартамента Тэмми Брюс ранее сообщил, что стороны договорились принять меры, которые позволят добиться деэскалации ситуации в Сирии к концу дня. По информации газеты The Times of Israel, Израиль готов согласиться на ограниченное присутствие сил безопасности Сирии в провинции Эс-Сувейда на 48 часов, хотя ранее власти еврейского государства заявляли, что не допустят присутствия в этом регионе вооруженных сил Дамаска.