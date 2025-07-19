SANA: МВД Сирии ввело свои силы в провинцию Эс-Сувейда

По информации агентства, это необходимо для обеспечения режима прекращения огня и защиты граждан и их имущества

ТУНИС, 19 июля. /ТАСС/. МВД в переходном правительстве Сирии ввело свои силы в провинцию Эс-Сувейда на юге страны, где происходили столкновения между отрядами самообороны горцев-друзов и ополченцами арабских племен. Об этом передает агентство SANA.

По его информации, подразделения министерства внутренних дел начали развертывание "для обеспечения режима прекращения огня и защиты граждан и их имущества".

19 июля президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа объявил о немедленном введении режима прекращения огня в провинции Эс-Сувейда. Спецпредставитель США по Сирии Том Барак со своей стороны сообщил, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и аш-Шараа договорились о введении режима прекращения огня при поддержке Вашингтона.

Ситуация на юге Сирии обострилась 13 июля, когда в провинции Эс-Сувейда вспыхнули столкновения между ополченцами и силами самообороны горцев-друзов. 15 июля сирийская армия вошла в одноименный административный центр провинции и начала его зачистку с целью стабилизации ситуации. Вскоре после этого Израиль начал наносить удары по военным колоннам ВС Сирии, аргументируя это стремлением защитить друзское население провинции, а 16 июля подверг обстрелам несколько стратегических объектов в сирийской столице.

Друзы - обособленная арабоязычная этноконфессиональная группа, представители которой проживают в Сирии, Ливане, Израиле и Иордании. В Сирии насчитывается 700 тыс. друзов, это третье по численности религиозно-этническое меньшинство после курдов и алавитов.