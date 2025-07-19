Глава МИД ФРГ: решение Трампа продолжать помощь Киеву связано с усилиями Мерца

Канцлер Германии заявил американскому президенту, что "в США сейчас нуждаются", рассказал Йоханн Вадефуль

БЕРЛИН, 20 июля. /ТАСС/. Решение президента США Дональда Трампа продолжать военную помощь Украине во многом связано с усилиями канцлера Германии Фридриха Мерца, заявил глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль в интервью газете Bild.

"Вся Европа находится на стороне Украины, США также готовы продолжать поддержку. Это в значительной степени произошло благодаря инициативе германского канцлера", - утверждал он.

"Фридрих Мерц сыграл в этом [изменении позиции Трампа] большую роль, так как он с самого начала очень ясно дал понять, что вступается за Украину", - заявил министр. По его словам, Мерц прояснял свою позицию в Овальном кабинете Белого дома на встрече с Трампом, во время переговоров на саммите G7. "Фридрих Мерц позвонил Дональду Трампу и сказал, что в США сейчас нуждаются. Мы можем быть рады, что канцлер установил такие разумные связи с президентом США и что к голосу Германии в Вашингтоне снова прислушиваются", - сказал Вадефуль.