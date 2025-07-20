The Times of Israel: дачу показаний Нетаньяху в суде отложили до сентября

Слушания были намечены на 21 и 22 июля

ТЕЛЬ-АВИВ, 20 июля. /ТАСС/. Окружной суд Иерусалима вновь отложил время дачи показаний премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, на этот раз из-за его недомогания. Об этом сообщила газета The Times of Israel.

Слушания были намечены на 21 и 22 июля, но 20 июля канцелярия Нетаньяху сообщила, что премьер испытывает недомогание из-за пищевого отравления, в связи с чем на ближайшие три дня ему прописан домашний режим. Адвокат главы правительства Амит Хадад ходатайствовал о переносе слушаний.

Как отмечает газета, Генпрокуратура пошла навстречу, но предложила выслушать показания Нетаньяху 23 и 24 июля. Однако из-за совпадения в графике с другими слушаниями суд решил отменить дачу показаний для премьера на следующей неделе. В конце июля израильские суды уходят на летние каникулы, в связи с чем теперь слушания по делу Нетаньяху перенесены на сентябрь.

21 ноября 2019 года генеральный прокурор Израиля объявил о решении предъявить Нетаньяху обвинения во взяточничестве, мошенничестве и злоупотреблении общественным доверием по трем делам. Премьер неоднократно отвергал все выдвинутые против него обвинения. Обвинительные заключения были переданы в Окружной суд Иерусалима 28 января 2020 года.

Нетаньяху начал давать показания в суде в декабре 2024 года, но с тех пор слушания неоднократно прерывались, отменялись или переносились по различным причинам. Последний раз премьер досрочно прервал дачу показаний на прошлой неделе, сославшись на неотложные дела в сфере безопасности из-за эскалации обстановки в Сирии.