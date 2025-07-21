Министр обороны ФРГ Борис Писториус также подчеркнул, что Германия профинансирует закупку беспилотников большой дальности украинского производства

БЕРЛИН, 21 июля. /ТАСС/. Германия поможет обеспечить скорейшее получение Украиной пяти систем противовоздушной обороны (ПВО) Patriot. Об этом сообщил министр обороны ФРГ Борис Писториус, заявив, что Берлин также профинансирует закупку беспилотников большой дальности украинского производства.

Он утверждал, что необходимо обеспечить укрепление средств ПВО Украины. "Во время моей поездки в Вашингтон на прошлой неделе я договорился с [главой Пентагона] Питом Хегсетом, что Германия внесет свой вклад в скорейшую поставку пяти крайне необходимых систем Patriot. Мы будем тесно координировать свои действия в духе взаимного доверия между партнерами в течение ближайших нескольких дней, чтобы определить, как этого добиться", - заявил глава Минобороны ФРГ, выступая на виртуальном заседании контактной группы по Украине.

"Кроме того, мы совместно с нашими британскими друзьями в сжатые сроки предоставим 220 тыс. единиц 35-миллиметровых боеприпасов для ЗСУ Gepard, что будет профинансировано Германией", - добавил Писториус. Он также подчеркнул, что ФРГ профинансирует закупку беспилотников большой дальности украинского производства. "Именно поэтому мы финансируем комплексную закупку дальних БПЛА украинского производства. Эти системы уже доказывают свою эффективность на поле боя", - утверждал глава оборонного ведомства ФРГ.

"Первые системы, финансируемые Германией, будут поставлены украинским вооруженным силам в ближайшие дни и будут готовы к немедленному использованию. Мы намерены и дальше укреплять этот потенциал, предоставляя дополнительные инвестиции и организуя тесное техническое сотрудничество между оборонной промышленностью Германии и Украины", - резюмировал Писториус.

Ранее газета Bild сообщила со ссылкой на источники, что президент США Дональд Трамп потребовал от Германии предоставить Киеву системы ПВО Patriot из собственных запасов. 14 июля Трамп сообщил, что Вашингтон принял решение и дальше передавать оружие и военную технику Украине, если Европа будет оплачивать такие поставки. Координацию в этом процессе будет осуществлять НАТО. Как заявил американский президент, поставки будут включать 17 систем Patriot.