Первопрестольный святой Эчмиадзин осуждает попытку спровоцировать нападения и насилие

ЕРЕВАН, 21 июля. /ТАСС/. Армянская апостольская церковь (ААЦ) призвала правящую политическую силу прекратить антицерковную, незаконную кампанию и отказаться от очевидного вмешательства в деятельность Армянской церкви и ее самоуправление. Так в Первопрестольном святом Эчмиадзине отреагировали на заявления армянского премьер-министра Никола Пашиняна от 20 июля о намерении организовать митинг на центральной площади города Вагаршапат.

"Первопрестольный святой Эчмиадзин осуждает эту попытку спровоцировать нападения и насилие, что является очевидным вмешательством в деятельность Армянской церкви и ее самоуправление. Мы призываем правящую политическую силу прекратить антицерковную, незаконную кампанию и заняться решением серьезных проблем, стоящих перед страной", - говорится в заявлении, распространенном пресс-канцелярией ААЦ.