В МИД еврейского государства отметили, что в документе не признается роль и ответственность ХАМАС

ТЕЛЬ-АВИВ, 21 июля. /ТАСС/. Израиль считает совместное заявление 25 стран по ситуации в секторе Газа "оторванным от реальности", сообщило внешнеполитическое ведомство еврейского государства.

"Израиль отвергает совместное заявление, опубликованное группой стран, поскольку оно оторвано от реальности и посылает неверный сигнал движению ХАМАС", - говорится в официальной публикации на сайте израильского МИД. "В заявлении [группы стран] не признается роль и ответственность ХАМАС за сложившуюся ситуацию. ХАМАС - единственная сторона, ответственная за продолжение войны и страдания обеих сторон", - добавили в министерстве.

"Существует конкретное предложение о прекращении огня, и Израиль неоднократно соглашался на это предложение, в то время как ХАМАС упорно отказывается его принять", - продолжили в ведомстве, отметив, что во время "деликатных переговоров" об освобождении удерживаемых радикалами заложников "лучше избегать подобных заявлений". Кроме того, "все претензии должны быть адресованы <...> движению ХАМАС, которое начало эту войну и затягивает ее", добавили в МИД. "Вместо того, чтобы согласиться на прекращение огня, ХАМАС активно ведет кампанию по распространению лжи об Израиле", - резюмировали в министерстве.

Ранее главы МИД 25 стран и еврокомиссар по обеспечению готовности и преодолению кризисных ситуаций Аджа Лябиб призвали Израиль прекратить войну в секторе Газа и разрешить доставку туда гуманитарной помощи. Подпись под документом поставили министры иностранных дел Австралии, Австрии, Бельгии, Великобритании, Дании, Испании, Исландии, Ирландии, Италии, Канады, Латвии, Литвы, Люксембурга, Нидерландов, Новой Зеландии, Норвегии, Польши, Португалии, Словении, Финляндии, Франции, Швейцарии, Швеции, Эстонии и Японии, а также упомянутая комиссар ЕС.