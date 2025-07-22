По информации Maan, соглашение между движением и израильской стороной о перемирии и освобождении части заложников будет подписано в течение ближайших дней

КАИР, 22 июля. /ТАСС/. Палестинское движение ХАМАС намерено ответственно и быстро подойти к заключению договоренностей с израильской стороной по прекращению огня и стабилизации ситуации в секторе Газа. Об этом заявил пресс-секретарь политбюро радикального движения Тахер ан-Нуну.

"Мы [руководство ХАМАС] ответственно подходим к достижению соглашения [с Израилем]", - отметил ан-Нуну, слова которого привело агентство Maan. По его утверждению, движение "стремится активно и быстро к достижению договоренностей, которые положат конец [израильской] агрессии против палестинского народа в Газе".

В понедельник Maan информировало, что, по его данным, соглашение между ХАМАС и израильской стороной о перемирии и освобождении части заложников будет подписано в течение ближайших дней. Источники агентства указали, что "соглашение будет подписано и об этом будет объявлено на этой неделе, максимум - в начале следующей". Не исключено, указывает Maan, что о достижении договоренностей о перемирии в палестинском секторе может быть объявлено "в ближайшее воскресенье, а возможно и в пятницу, если все детали [соглашения] будут окончательно согласованы".

В рамках последней инициативы, представленной на непрямых переговорах, проходящих в Катаре, во время согласованного 60-дневного режима прекращения огня радикалы передадут израильской стороне 10 живых заложников и тела 18 узников, погибших в Газе. Израиль в тот же период перемирия обязуется освободить из тюрем 150 палестинцев, отбывающих длительные сроки заключения, а также 1,1 тыс. арабов, арестованных в секторе Газа после начала военной операции Израиля в анклаве в октябре 2023 года. Кроме того, согласно возможным договоренностям, будет значительно увеличен объем гуманитарной помощи, доставляемой жителям анклава.

ХАМАС и Израиль при посредничестве Египта, Катара и США возобновили 6 июля переговорный процесс в Дохе, который направлен на достижение соглашения о прекращении огня в секторе Газа и освобождение удерживаемых в анклаве израильских заложников.