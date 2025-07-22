Издание "Страна" ранее сообщило, что протестующие в Киеве в нецензурной форме потребовали отставки главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Депутат Верховной рады Ярослав Железняк заявил, что в Киеве на митинг протеста против скандального закона, фактически ликвидирующего независимость Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Украины вышли около 1 тыс. человек.

"Тысячная толпа, которая вышла к [театру имени Ивана] Франко сказать, что они думают о ликвидации НАБУ и САП", - написал он в своем Telegram-канале.

Ранее украинское издание "Страна" сообщило, что протестующие в Киеве в нецензурной форме потребовали отставки главы офиса Зеленского Андрея Ермака. В настоящее время митинги против скандального закона проходят и в крупнейших городах страны таких как Днепр (ранее - Днепропетровск), Львов, Одесса, Полтава и Тернополь.

Во вторник Верховная рада 263 голосами приняла закон, который фактически ликвидирует независимость НАБУ и САП. Закон уже успел подписать спикер парламента Руслан Стефанчук. Ряд украинских депутатов сообщали, что закон уже подписан Владимиром Зеленским, однако подтверждающих это данных на сайте Рады нет.

Согласно закону, генпрокурор Украины становится руководителем прокуроров САП, что практически переводит в его подчинение антикоррупционную прокуратуру и оказывает влияние на проводимые НАБУ дела. Кроме того, закон отменяет запрет на передачу дел из НАБУ другим органам, а генпрокурор теперь сможет забирать производства НАБУ и передавать их другим прокурорам. Как отмечают украинские СМИ, закон окажет огромное воздействие на НАБУ, а также на работу Национального агентства по предотвращению коррупции.