Митингующие в Киеве в нецензурной форме потребовали отставки Андрея Ермака

По данным издания "Страна", они также выразили усталость от офиса Зеленского

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Протестующие в Киеве против скандального закона, фактически ликвидирующего независимость Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Украины в нецензурной форме требует отставки главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака.

В частности, как сообщает украинское издание "Страна", митингующие также в нецензурной форме выразили усталость от офиса Зеленского. В Telegram-канале "Страны" опубликовано и видео из Киева, на котором несколько сотен людей, держащих плакаты с критикой властей, выкрикивают нецензурные требования в адрес Ермака.

Митинги против скандального закона проходят и в крупнейших городах страны, таких как Днепр (ранее - Днепропетровск), Львов, Одесса, Полтава и Тернополь.

Ранее Верховная рада 263 голосами приняла закон, который фактически ликвидирует независимость НАБУ и САП. Закон уже успел подписать спикер парламента Руслан Стефанчук. Ряд украинских депутатов сообщали, что закон уже подписан Владимиром Зеленским, однако подтверждающих данных нет на сайте Рады.

Согласно принятому закону, генпрокурор Украины становится руководителем прокуроров САП, что практически переводит в его подчинение антикоррупционную прокуратуру и оказывает влияние на проводимые НАБУ дела. Кроме того, закон отменяет запрет на передачу дел из НАБУ другим органам, а генпрокурор теперь сможет забирать производства НАБУ и передавать их другим прокурорам. Как отмечают украинские СМИ, принятый закон окажет ключевое влияние на НАБУ, а также на работу Национального агентства по предотвращению коррупции, которое занимается вопросом контроля деклараций.