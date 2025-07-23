Призывы к его отстранению звучат от функционеров ЛДП, сообщило агентство

ТОКИО, 23 июля. /ТАСС/. Отставка премьер-министра Японии Сигэру Исибы после провала его Либерально-демократической партии (ЛДП) на выборах в верхнюю палату парламента считается неизбежной. Об этом сообщило агентство Kyodo со ссылкой на несколько высокопоставленных источников в ЛДП.

Как отмечается, призывы к его отставке звучат от функционеров ЛДП, в правительстве и региональных партийных организациях. По данным Kyodo, сам Исиба примет окончательное решение о своем будущем в августе.

Ранее газета Mainichi сообщила, что Исиба рассказал своему окружению о плане уйти в отставку до конца августа. Агентство Дзидзи также приводит слова высокопоставленного функционера ЛДП о том, что премьер подаст в отставку в августе.

На прошедших 20 июля выборах правящий блок в составе ЛДП и партии Komeito потерял большинство в верхней палате парламента. Это второе подряд крупное электоральное поражение для Исибы - осенью прошлого года правящая коалиция уже потеряла большинство в ключевой нижней палате парламента. После этого все чаще стали раздаваться призывы к отставке Исибы.

Осенью прошлого года после провала в нижней палате парламента ЛДП и Komeito сумели сформировать правительство меньшинства, пользуясь разногласиями в рядах оппозиции. Если премьер уйдет в отставку в июле, то выборы нового главы правительства пройдут на внеочередной сессии парламента, запланированной на август, и, как пишет Mainichi, нет гарантий, что премьером будет избран новый председатель ЛДП. В этой связи премьер рассматривает возможность выступить с заявлением об отставке позже, чтобы обеспечить время для консультаций с оппозиционными партиями.

Сам Исиба после объявления результатов выборов в верхнюю палату парламента заявил, что намерен продолжить работу на посту главы кабмина. Он аргументировал это, в том числе, продолжающимися переговорами с США. После заключения сделки с США, о которой в среду утром по японскому времени объявил американский президент Дональд Трамп, Исиба в ответ на вопрос о своем будущем заявил, что ему сначала нужно получить доклад от министра по восстановлению экономики Рёсэя Акадзавы, который представлял Японию на переговорах с США.