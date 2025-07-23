Решение избирательной комиссии политически мотивированное, считает депутат парламента республики Василий Боля

КИШИНЕВ, 23 июля. /ТАСС/. Представители молдавского блока оппозиционных партий "Победа" подали документы в Апелляционную палату для опротестования решения Центральной избирательной комиссии об отказе в регистрации на предстоящих 28 сентября парламентских выборах. Об этом сообщил телеканал "Первый в Молдове" со ссылкой на представителя блока, депутата парламента Молдавии Василия Болю, который вручил иск.

"Решение комиссии политически мотивированное, и мы его обжаловали в суде", - заявил Боля. Ранее ЦИК Молдавии отказал в регистрации блоку "Победа", заявив о его связях с Россией. В постановлении, которое зачитал заместитель председателя комиссии Павел Постика, РФ обвиняется якобы в военной оккупации территории непризнанного Приднестровья.

Объединение "Победа" состоит из партий "Возрождение", "Шанс", "Виктория" и "Сила альтернативы и спасения Молдовы". Представителям блока "Победа" было отказано и в праве участвовать в президентских выборах 2024 года под предлогом связей с партией "Шор". Она объявлена незаконной в Молдавии. На лидеров блока и других оппозиционных партий были заведены уголовные дела.

Полномочия главы государства в Молдавии ограничены, а реальная власть находится в руках правительства, которое назначается парламентским большинством. В октябре 2024 года президент Майя Санду на выборах главы государства внутри страны уступила по числу голосов кандидату от Партии социалистов Александру Стояногло. Переизбраться на второй срок ей удалось во втором туре за счет голосов свыше 300 тыс. молдавских трудовых мигрантов, для которых власти открыли более 200 участков в странах ЕС. Лидеры крупнейших оппозиционных партий обвинили Санду в фальсификации выборов, узурпации власти при поддержке западных финансовых доноров и не признали ее легитимность.