Переговоры России и Украины в Стамбуле

Представители Киева ранее провели в Анкаре встречу с руководством Турции

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Делегация Украины прибыла в Стамбул, где 23 июля пройдут переговоры с Россией. Об этом сообщает издание РБК-Украина.

Ранее представители Киева провели в Анкаре встречу с руководством Турции.

Как сообщал корреспондент ТАСС, в Стамбул уже прибыла и российская делегация.

Ожидается, что переговоры начнутся в 19:00, местом их проведения, как и во время прошлого раунда, станет дворец Чираган.

Ранее в Кремле подтвердили, что третий раунд переговоров РФ и Украины запланирован на вечер 23 июля. Состав российской делегации остался прежним, ее возглавляет Мединский. В делегацию также входят замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков и замминистра обороны Александр Фомин.