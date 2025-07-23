Запрос министерства не подпадает под действие исключений, которые позволили бы опубликовать показания свидетелей, указано в документах электронной базы суда южного округа штата Флорида

НЬЮ-ЙОРК, 23 июля. /ТАСС/. Суд в штате Флорида заблокировал публикацию стенограмм показаний свидетелей, данных перед большим жюри присяжных, по делу американского финансиста Джеффри Эпштейна, который был уличен несколько лет назад в растлении несовершеннолетних и иных тяжких преступлениях подобного рода.

Как следует из документов, размещенных в электронной базе суда южного округа штата Флорида, соответствующее ходатайство американской администрации отклонено. Согласно решению судьи Робин Розенберг, запрос Министерства юстиции США не подпадает под действие исключений, которые позволили бы опубликовать показания свидетелей.

В минувшую пятницу министр юстиции и генеральный прокурор США Пэм Бонди и ее заместитель Тодд Бланш подали ходатайство о публикации стенограмм показаний свидетелей, данных перед большим жюри присяжных, по делу Эпштейна. Большое жюри присяжных направляет интересующим следователей лицам повестки, заслушивает их показания, а также решает, достаточно ли у следствия улик для предъявления обвинений.

Эпштейн был задержан правоохранительными органами штата Нью-Йорк 6 июля 2019 года. Прокуратура заявила о наличии свидетельств того, что в 2002-2005 годах он организовал визиты в свой дом на Манхэттене десятков несовершеннолетних девушек, самой младшей из которых было 14 лет. В круг друзей и знакомых Эпштейна входило большое число действующих и отставных должностных лиц не только США, но и многих других стран (включая бывших глав государств), крупных предпринимателей и звезд шоу-бизнеса. Уголовное преследование финансиста в США было прекращено после его самоубийства в тюремной камере 10 августа 2019 года.

Портал Axios 6 июля сообщил, что Министерство юстиции США и Федеральное бюро расследований не нашли свидетельств возможного шантажа влиятельных фигур со стороны Эпштейна, наличия списка его клиентов, а также каких-либо подтверждений версии о его убийстве. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что списка клиентов Эпштейна, о котором фактически упоминала ранее министр юстиции США Пэм Бонди, не существует. Бонди затем дала дополнительные пояснения, из которых следовало, что она неточно выразилась: имела в виду все документы по делу Эпштейна, а не подтверждала существование перечня его клиентов.

При этом президент США Дональд Трамп и члены его команды в рамках избирательной кампании в прошлом году неоднократно обещали рассекретить документы расследования по делу Эпштейна и обеспечить максимальную прозрачность этой истории. Уточнения Трампа, Бонди и других должностных лиц администрации США вызвали бурю негодования среди значительной части сторонников нынешнего американского президента. Эти избиратели требуют публикации полной информации по делу Эпштейна.