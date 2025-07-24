Додон: горячие головы готовы развязать второй фронт в Приднестровье

В контексте предстоящих выборов лидер Партии социалистов не исключает такой сценарий

КИШИНЕВ, 24 июля. /ТАСС/. Горячие головы за рубежом готовы развязать конфликт в непризнанном Приднестровье накануне выборов в парламент, чтобы не допустить отстранения от власти президента Молдавии Майи Санду и ее правящей Партии действия и солидарности. Об этом заявил в интервью ТАСС лидер Партии социалистов, бывший президент страны Игорь Додон.

"Горячие головы за рубежом не прочь развязать здесь "второй фронт". Приднестровье для этого удобное место. Поэтому такой сценарий я бы не исключал, особенно в контексте предстоящих выборов. Если Санду увидит, что она проигрывает и теряет власть, то для отмены итогов голосования может быть задействован и такой сценарий. Да и пугать избирателей войной с Россией для нашей власти удобно. Так поступают союзники Санду в ЕС, прикрывая свои провалы российской угрозой. Макрон, премьер Великобритании, например", - сказал Додон.

Служба внешней разведки РФ выступила в июле с заявлением, в котором говорится, что НАТО активно готовится задействовать Молдавию в качестве тарана в вероятном вооруженном конфликте с Россией. Со своей стороны, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в Москве внимательно наблюдают за развитием событий вокруг Приднестровья и готовы надлежащим образом отреагировать на любой, в том числе самый неблагополучный, сценарий в регионе. Она отметила, что власти Молдавии "взяли курс и на экономическое удушение Приднестровья".

28 сентября состоятся выборы в парламент Молдавии. Сейчас полномочия главы государства в стране ограничены, а реальная власть находится в руках правительства, которое назначается парламентским большинством. В октябре 2024 года Санду на выборах главы государства внутри страны уступила по числу голосов своему сопернику - выдвинутому социалистами бывшему генеральному прокурору Александру Стояногло. Переизбраться на второй срок ей удалось во втором туре за счет голосования свыше 300 тыс. молдавских трудовых мигрантов, для которых власти открыли более 200 участков в странах ЕС. Лидеры крупнейших оппозиционных партий обвинили Санду в фальсификации выборов, узурпации власти при поддержке западных финансовых доноров и не признали ее легитимность.

Полный текст интервью будет опубликован в 08:00 мск.