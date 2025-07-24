Рестрикции Евросоюза против китайских организаций, развивающих торговые связи с другими странами, следует рассматривать как "нарушение нормы международных отношений", также отметил вице-президент Китайского института современных международных отношений

ПЕКИН, 24 июля. /ТАСС/. Односторонние антироссийские санкции демонстрируют отсутствие искренности и двойные стандарты властей Евросоюза. Об этом заявил вице-президент Китайского института современных международных отношений Чжан Цзянь.

"Такие действия отражают пренебрежение теми самыми принципами, которые, как утверждает ЕС, он поддерживает, - приводит газета Global Times слова эксперта, который прокомментировал 18-й пакет санкций Евросоюза. - Это разоблачает двойные стандарты и лицемерие европейской стороны, которые кроются за ее так называемым международным порядком, основанным на правилах".

Как уточнил Чжан Цзянь, применение односторонних рестрикций ЕС в отношении китайских организаций, которые развивают регулярные торговые связи с другими государствами, следует рассматривать как "нарушение нормы международных отношений". "Это посылает тревожный сигнал третьим странам, чьи нормальные контакты с ЕС в области торговли тоже могут быть безосновательно нарушены", - подчеркнул он.

По словам ведущего специалиста Китайской академии международного торгово-экономического сотрудничества Чжоу Ми, слова которого приводит Global Times, любые меры должны опираться на факты и иметь под собой юридическую основу. Политолог отметил, что европейские санкции против нескольких банков КНР недавно были введены без каких-либо объективных доказательств и это следует рассматривать как "злоупотребление экономической властью".

Чжоу Ми считает, что руководство Евросоюза своими санкциями усиливает неопределенность на рынке и наносит ущерб глобальной торговой среде. Он указал на важность укрепления сотрудничества и отхода от конфронтации.