Молдавским производителям нужно возвращаться на российский рынок, подчеркнул лидер Партии социалистов

КИШИНЕВ, 24 июля. /ТАСС/. Новое правительство Молдавии, которое будет создано после предстоящих 28 сентября выборов в парламент, должно сразу заняться восстановлением отношений с Россией. Об этом заявил в интервью ТАСС лидер Партии социалистов, бывший президент Игорь Додон, комментируя переговоры, которые он провел в Москве с представителями правительства РФ.

"Конечно, эта проблема волнует большинство населения нашей страны, и ее обсуждали с членами правительства России. Рассматривали возобновление сотрудничества по разным направлениям, но три из них были приоритетными - энергетика, возобновление поставок молдавской продукции, восстановление транспортных коридоров с Россией. Нас заверили, что Москва готова к прямым переговорам с Молдавией по этим вопросам, есть и технические решения. Нужна только политическая воля, которой нет со стороны нынешней молдавской власти… По всем этим трем направлениям новое правительство Молдавии, которое появится после выборов, должно начать действовать уже в первые дни после назначения", - сказал Додон.

По его мнению, молдавским производителям необходимо возвращаться на российский рынок, так как за годы правления президента Майи Санду они потеряли свою долю на нем.

Отношения Молдавии и РФ стали ухудшаться после прихода к власти в 2021 году в Кишиневе Майи Санду и ее правящей партии. Кишинев присоединился к антироссийским санкциям, из республики были высланы десятки российских дипломатов. Как заявил молдавский вице-премьер, глава МИД Михай Попшой, отношения между двумя странами оказались в самой низкой точке за всю историю. Вместе с тем он признал, что Молдавия поддержала только 80% европейских санкций против РФ, так как большая часть из них нанесла ущерб экономике.

Такую политику прозападного правительства жестко критикует молдавская оппозиция. Как показали прошедшие недавно президентские выборы, конфронтация и экономический кризис пошатнули позиции Санду и ее партии. Ранее Додон заявлял, что оппозиционные партии Молдавии начали переговоры об объединении сил, чтобы выступить единым фронтом против Санду и правящей Партии действия и солидарности на парламентских выборах, которые должны пройти в этом году.

В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить антироссийскую риторику в стране. Там подчеркнули, что Москва настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что политики на Западе используют Молдавию в антироссийских целях.

Полный текст интервью будет опубликован в 08:00 мск.