Додон: национальные интересы Молдавии требуют открытости в сотрудничестве с РФ

Президент республики Майя Санду и ее правящая Партия действия "не самостоятельны и действуют в угоду чужим интересам", добавил лидер Партии социалистов

КИШИНЕВ, 24 июля. /ТАСС/. Национальные интересы Молдавии требуют открытости в сотрудничестве с Россией. Об этом заявил в интервью ТАСС лидер Партии социалистов, бывший президент республики Игорь Додон.

По его словам, глава Молдавии Майя Санду и ее правящая Партия действия "не самостоятельны и действуют в угоду чужим интересам".

"Если же исходить из национальных интересов, мы должны быть открытыми для экономического сотрудничества с Россией, иметь прямые контракты по газу и энергетике, а не покупать российский газ и электричество по завышенным в несколько раз ценам через посредников из ЕС", - сказал Додон. В качестве примера он привел не поддержавшую санкции ЕС Грузию, у которой экономика не обвалилась, как в Молдавии, а растет.

Разрыв отношений с РФ

Отношения Молдавии и РФ стали ухудшаться после прихода к власти в 2021 году Санду и ее правящей партии. Кишинев присоединился к антироссийским санкциям, из республики были высланы десятки российских дипломатов. Как заявил молдавский вице-премьер, глава МИД Михай Попшой, отношения между двумя странами оказались в самой низкой точке за всю историю. Вместе с тем он признал, что Молдавия поддержала только 80% европейских санкций против РФ, так как большая часть из них нанесла ущерб экономике.

Такую политику прозападного правительства жестко критикует молдавская оппозиция. Как показали прошедшие недавно президентские выборы, конфронтация и экономический кризис пошатнули позиции Санду и ее партии. Ранее Додон заявлял, что оппозиционные партии Молдавии начали переговоры об объединении сил, чтобы выступить единым фронтом против Санду и правящей Партии действия и солидарности на парламентских выборах, которые должны пройти в этом году.

В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить антироссийскую риторику в стране. Там подчеркнули, что Москва настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что политики на Западе используют Молдавию в антироссийских целях.

Полный текст интервью будет опубликован в 08:00 мск.