Додон: даже Кишинев признает, что аннулировать все соглашения с РФ невозможно

За желание президента республики Майи Санду "угодить чиновникам в Брюсселе молдавский народ платит высокую цену через разрушение экономики", отметил лидер Партии социалистов

КИШИНЕВ, 24 июля. /ТАСС/. Власти Молдавии, которые начали процесс расторжения соглашений с Россией, вынуждены признать, что аннулировать все договоренности невозможно. Об этом заявил в интервью ТАСС лидер Партии социалистов, бывший президент Игорь Додон, комментируя решения парламента расторгнуть ряд соглашений, подписанных с Россией в рамках СНГ.

"Им в Брюсселе поставили условие сделать все возможное, чтобы разорвать отношения с Россией. Они и стараются, рапортуя, что отменили целые пакеты соглашений. Но признают, что аннулировать все наработанное за годы независимости, невозможно. За это желание президента и ее партии угодить чиновникам в Брюсселе молдавский народ платит высокую цену через разрушение экономики", - сказал Додон.

Отношение Молдавии к СНГ и России изменилось после победы на президентских выборах в 2020 году Майи Санду, которая ни разу не участвовала в саммитах организации, не выполнила обещания отправиться с визитом в Москву. В правительстве Молдавии заявили о планах денонсации более 100 из 282 договоров в рамках Содружества. К сегодняшнему дню были расторгнуты свыше 40 соглашений. Позже Молдавия присоединилась к антироссийским санкциям, из Кишинева были высланы десятки российских дипломатов. Как заявил молдавский вице-премьер, глава МИД Михай Попшой, отношения между двумя странами находятся в самой низкой точке за всю историю.

Такую политику прозападного правительства жестко критикует молдавская оппозиция. Как показали прошедшие недавно президентские выборы, конфронтация и экономический кризис пошатнули позиции власти в Кишиневе.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала политику Кишинева двуличной, отметив, что, заявив о стремлении покинуть СНГ, власти Молдавии не торопятся отказываться от социально-экономических преимуществ участия в Содружестве.

Полный текст интервью будет опубликован в 08:00 мск.