Для небольшой Молдавии это "огромная сумма, сопоставимая с внешним долгом, который при нынешней власти удвоился", отметил лидер Партии социалистов

КИШИНЕВ, 24 июля. /ТАСС/. Ущерб, который нанесла Молдавии политика нынешнего президента Майи Санду, достигает €5 млрд, что для республики является очень крупной суммой. Об этом заявил в интервью ТАСС лидер Партии социалистов, бывший президент Молдавии Игорь Додон.

"Наши специалисты подсчитали, что ущерб составил не менее €5 млрд, что для небольшой Молдавии огромная сумма, сопоставимая с внешним долгом, который при нынешней власти удвоился. Это только то, что мы потеряли в качестве экспортной выручки от падения ВВП. Особенно пострадала наша главная отрасль - агропромышленный комплекс. Сейчас в стране пошел вал банкротств фермеров, и в ближайшие годы этот вал будет только расти", - сказал Додон.

Молдавские фермеры протестуют уже второй год, требуя от властей компенсировать потери от продолжавшейся несколько лет засухи, рекордной инфляции, потери традиционных рынков в России и странах СНГ. Они также потребовали ограничить ввоз и транзит зерновых с Украины. Молдавское правительство пообещало выполнить требования аграриев, но замминистра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тарас Качка назвал планы Кишинева "крайне недружественным шагом", который "повлечет за собой неотложный запрет всего импорта из Молдавии". Аграрии в свою очередь назвали слабым правительство, которое, по их словам, не смогло отстоять интересы страны на переговорах с Украиной и ЕС о создании коридоров для экспорта зерновых через территорию республики.

Полный текст интервью будет опубликован в 08:00 мск.