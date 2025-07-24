В эти обещания "не верит ни глава Еврокомиссии, ни молдавское руководство", отметил лидер Партии социалистов

КИШИНЕВ, 24 июля. /ТАСС/. Все обещания о вступлении в ЕС, которые дают гражданам Молдавии ее власти, являются не более чем предвыборным трюком. Об этом заявил в интервью ТАСС лидер Партии социалистов, бывший президент Игорь Додон.

"Обещания о скором вступлении в ЕС, которые раздают и в Кишиневе, и в Брюсселе, - очередная "предвыборная морковка" для молдавских поклонников Санду и ее партии. На самом деле в них не верит ни глава Еврокомиссии, ни молдавское руководство", - сказал он.

По его словам, республике "предоставили статус кандидата в ЕС только из-за Украины". "В противном случае мы бы его не получили. Это общеизвестно. Турция, Сербия, Албания, Черногория являются кандидатами уже десятки лет, некоторых из них обещали принять уже в этом году, но ничего не происходит. А ведь по ряду положений они гораздо ближе к европейским стандартам, о которых говорят в Брюсселе. У них нет проблем, как у Украины и Молдавии. И руководство ЕС, и наши власти не скрывают, что мы идем в пакете с Украиной, где идет вооруженный конфликт, который неизвестно, когда закончится. И у нас проблема Приднестровья не решена. Какое тогда может быть вступление в ЕС?" - заключил Додон.

В 2022 году в Молдавии начались протесты из-за жесточайшего кризиса в экономике и инфляции в размере 30%. Осенью 2024 года власти организовали в день президентских выборов референдум о вступлении в ЕС, который провалился внутри страны, где большинство населения проголосовало против. Также Санду проиграла выборы внутри страны бывшему генеральному прокурору Александру Стояногло. Властям удалось получить перевес за счет голосования на более чем 200 участках в западных странах. Оппозиция объявила выборы и плебисцит сфальсифицированными и отказалась признавать их итоги.

Полный текст интервью будет опубликован в 08:00 мск.