Администрация Владимира Зеленского захватывает все больше власти, ослабляя правительственные и региональные институты, в том числе парламент страны, пишет издание

БРЮССЕЛЬ, 24 июля. /ТАСС/. Отход Киева от демократических принципов после разгрома двух ключевых антикоррупционных ведомств - Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Украины - привлек внимание всего мира. Украина подвергается нападкам со всех сторон, однако, возможно, еще одним "коварным и разрушительным внутренним врагом является собственное полуавтократическое руководство страны", отмечает газета Politico.

Именно об этом, по данным издания, "уже несколько месяцев говорят оппозиционные законодатели и активисты гражданского общества, поскольку администрация президента Украины захватывает все больше власти, ослабляя другие правительственные и региональные институты, включая парламент страны". Кроме того, оно "запугивает критиков, пытаясь заставить их замолчать с помощью крикливых кампаний или называя их российскими марионетками".

"Это логическая кульминация закручивания гаек внутри страны", - приводит издание слова критиков нынешнего режима, в том числе лиц, в недавнем прошлом занимавших высокие посты в правительстве.

Владимир Зеленский 22 июля подписал принятый Верховной радой закон, фактически ликвидирующий независимость НАБУ и САП, что вызвало протесты в Киеве и других крупных городах страны. Согласно уже вступившему в силу 23 июля закону, генпрокурор Украины становится руководителем прокуроров САП, что практически переводит в его подчинение антикоррупционную прокуратуру и оказывает влияние на проводимые НАБУ дела. Кроме того, закон отменяет запрет на передачу дел из НАБУ другим органам, а генпрокурор теперь сможет забирать производства НАБУ и передавать их другим прокурорам. Как отмечают украинские СМИ, принятый закон окажет ключевое влияние на НАБУ, а также на работу Национального агентства по предотвращению коррупции.