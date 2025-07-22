По данным издания "Общественное. Новости", протестующие также через проектор вывели на здание театра имени Ивана Франко, на площади перед которым проходит митинг, надпись "Руки прочь от НАБУ и САП"

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Примерно 2 тыс. жителей Киева вышли на митинг против скандального закона, фактически ликвидирующего независимость Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Об этом сообщило украинское издание "Общественное. Новости".

По его данным, протестующие также через проектор вывели на здание театра имени Ивана Франко, на площади перед которым проходит митинг, надпись "Руки прочь от НАБУ и САП".

Ранее на аналогичные митинги вышли жители Днепра (ранее - Днепропетровск), Львова, Одессы, Полтавы, Ровно и Тернополя. В столице участники протестов также потребовали отставки главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака и выразили недовольство засильем этого органа в жизни страны. В свою очередь депутат Рады Ярослав Железняк сообщал, что в Киеве на митинг вышла тысяча человек.

Ранее Верховная рада 263 голосами приняла закон, который фактически ликвидирует независимость НАБУ и САП. Закон уже успел подписать спикер парламента Руслан Стефанчук. Ряд украинских депутатов сообщали, что закон уже подписан Владимиром Зеленским, однако подтверждающих данных нет на сайте Рады.

Согласно принятому закону, генпрокурор Украины становится руководителем прокуроров САП, что практически переводит в его подчинение антикоррупционную прокуратуру и оказывает влияние на проводимые НАБУ дела. Кроме того, закон отменяет запрет на передачу дел из НАБУ другим органам, а генпрокурор теперь сможет забирать производства НАБУ и передавать их другим прокурорам. Как отмечают украинские СМИ, принятый закон окажет ключевое влияние на НАБУ, а также на работу Национального агентства по предотвращению коррупции, которое занимается вопросом контроля деклараций.