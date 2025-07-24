Сийярто указал на двойные стандарты ЕС в отношении конфликта на Украине

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии назвал это лицемерием, которое свойственно Европейскому союзу

ООН, 24 июля. /ТАСС/. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в интервью ТАСС указал на двойные стандарты в подходе Евросоюза к мирному урегулированию конфликта на Украине.

"Венгрия на протяжении последних трех с половиной лет выступала за прекращение огня и за начало мирных переговоров. Все это время, за исключением последних двух месяцев, остальные страны Европы критиковали Венгрию за это, - сказал он. - Когда премьер-министр Венгрии [Виктор Орбан] посетил Москву [в июле 2024 года] для встречи с президентом [РФ Владимиром] Путиным, когда я обсуждал [конфликт на Украине] с министром [иностранных дел России Сергеем] Лавровым, мы всегда подвергались нападкам. Это двойные стандарты и лицемерие, которые, к сожалению, свойственны Европейскому союзу".