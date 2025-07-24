Пока Владимир Зеленский путешествует и выступает с речами, Ермак остается в Киеве, следя за тем, чтобы правительственная машина не остановилась, пишет издание

МАДРИД, 24 июля. /ТАСС/. Закон, который фактически ликвидирует независимость Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Украины, по всей видимости, направлен на защиту главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака и его окружения. Такое мнение озвучено в статье испанской газеты El Mundo.

"Пока Зеленский путешествует и выступает с речами, Ермак остается в Киеве, <...> следя за тем, чтобы правительственная машина не остановилась, - пишет издание. - Его имя выкрикивалось на манифестациях против антикоррупционного закона протестующими, которые отождествляют его как истинного интригана нормы [закона], предназначенной, по-видимому, защитить его и его окружение от расследований по фактам мошенничества".

В другой статье El Mundo также задается вопросом, почему была такая спешка при одобрении закона. По версии политических источников газеты, Зеленский не хочет бросать Ермака, и этим объясняется решение принять закон. Кроме того, издание считает, что, подписав инициативу, Зеленский принял решение с непредсказуемыми последствиями для украинского правительства и открыл худший политический кризис с тех пор, как пришел к власти.

Ранее газета Financial Times передавала, что решение Зеленского срочно ввести в действие закон частично объясняется расследованиями против его близкого окружения.

Зеленский 22 июля подписал принятый Верховной радой закон, фактически ликвидирующий независимость НАБУ и САП, что вызвало протесты в Киеве и других крупных городах страны. Согласно уже вступившему в силу 23 июля закону, генпрокурор Украины становится руководителем прокуроров САП, что практически переводит в его подчинение антикоррупционную прокуратуру и оказывает влияние на проводимые НАБУ дела. Кроме того, закон отменяет запрет на передачу дел из НАБУ другим органам, а генпрокурор теперь сможет забирать производства НАБУ и передавать их другим прокурорам. Как отмечают украинские СМИ, принятый закон окажет ключевое влияние на НАБУ, а также на работу Национального агентства по предотвращению коррупции.