Таиланд призвал Камбоджу прекратить нарушения международного права на границе

Бангкок также призвал Пномпень взять на себя ответственность за произошедшие инциденты, прекратить нападения на гражданские и военные объекты Таиланда

БАНГКОК, 24 июля. /ТАСС/. Таиланд призывает Камбоджу прекратить противоправные действия в приграничных районах, нарушающие принципы международного права. Об этом говорится в заявлении таиландского министерства иностранных дел.

"Королевское правительство Таиланда призывает Камбоджу прекратить неоднократные действия, которые являются серьезным нарушением международного права. Такие действия в корне противоречат принципам добрососедства и добросовестности и еще больше подрывают репутацию и авторитет Камбоджи на мировой арене", - следует из заявления, опубликованного на сайте ведомства.

Бангкок также призвал Пномпень взять на себя ответственность за произошедшие инциденты, прекратить нападения на гражданские и военные объекты Таиланда и остановить все действия, нарушающие суверенитет королевства.