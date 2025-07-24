Хун Манет назвал действия Таиланда агрессивными

ХАНОЙ, 24 июля. /ТАСС/. Премьер-министр Камбоджи Хун Манет потребовал провести внеочередное заседание Совета Безопасности ООН ввиду эскалации на границе с Таиландом. Соответствующее письмо было направлено постоянному представителю Пакистана при ООН Асиму Ифтихару Ахмаду, сообщила газета Khmer Times.

"Учитывая недавние чрезвычайно серьезные и агрессивные действия Таиланда, которые ставят под угрозу мир и стабильность в регионе, я настоятельно прошу созвать экстренное заседание Совета Безопасности с целью прекращения агрессии со стороны Таиланда", - приводит издание текст документа. Пакистан председательствует в СБ ООН в июле.

В письме премьер изложил видение сложившейся ситуации. По его утверждению, рано утром 24 июля 2025 года ВС Таиланда приступили к "неспровоцированным, заранее спланированным и преднамеренным нападениям" на камбоджийские позиции вдоль пограничных районов. Как уточнил глава правительства, Таиланд действовал в нарушение международного права, уставов ООН и АСЕАН, а войска Камбоджи "не имели иного выбора, кроме как принять меры самообороны для защиты суверенитета и территориальной целостности".