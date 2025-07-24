Глава венгерского МИД отметил, что Украина "принесла бы состояние войны на территорию Евросоюза"

НЬЮ-ЙОРК, 24 июля. /ТАСС/. Нынешнее состояние Украины ослабило бы Европейский союз в случае ее вступления в сообщество, и Киев "принес бы войну" на территорию ЕС. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в интервью телеканалу CNN.

"Когда речь идет о расширении Евросоюза, основная проблема заключается в том, что вы хотите, чтобы новые государства-члены в ЕС сделали вас сильнее. А Украина, безусловно, не сделает ЕС сильнее, наоборот, страна, вовлеченная в военные действия, принесла бы состояние войны на территорию ЕС, чего мы (Венгрия - прим. ТАСС) не хотим. Нынешнее состояние Украины серьезно бы ослабило Евросоюз", - пояснил Сийярто, отвечая на вопрос о причинах занимаемой Будапештом позиции относительно вероятного членства Украины в сообществе.