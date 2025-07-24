Глава МИД Венгрии заявил, что его страна не поддерживает вступление украинского государства в ЕС

НЬЮ-ЙОРК, 24 июля. /ТАСС/. Венгерские налогоплательщики не должны переводить деньги Украине в рамках планов Евросоюза по поддержке Киева, для Будапешта это неприемлемо. Такое мнение выразил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

"Предложение Европейской комиссии на ближайшие семь лет включало бы выделение помощи Украине в размере более 300 млрд евро, что несправедливо и неприемлемо для нас. Мы не хотим, чтобы деньги венгерских налогоплательщиков переводились Украине. Поэтому в нынешних обстоятельствах мы однозначно не поддерживаем вступление Украины в ЕС", - заявил Сийярто в интервью американской телекомпании CNN.