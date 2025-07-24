Распространение непроверенного или чувствительного визуального контента может поставить под угрозу национальную безопасность, отметили в ведомстве

ХАНОЙ, 24 июля. /ТАСС/. Министерство национальной обороны Камбоджи призывает общественность избегать распространения фотографий и публикаций военного характера на тему эскалации пограничного конфликта с Таиландом. Об этом сообщила газета "Khmer Times".

На фоне продолжающихся столкновений на камбоджийско-таиландской границе министерство национальной обороны Камбоджи призвало граждан, журналистов и пользователей социальных сетей не делиться фотографиями и видео, особенно теми, на которых запечатлены передвижения войск, военные позиции или оружие. Распространение непроверенного или чувствительного визуального контента может поставить под угрозу национальную безопасность и создать угрозу действиям королевских вооруженных сил Камбоджи, которые в настоящее время участвуют в защите суверенитета страны в спорных районах вблизи храмов Тамоантхом и Такрабей, отмечает издание.

Ранее Минобороны Камбоджи выступило с решительным осуждением "жестокой и незаконной военной агрессии" со стороны Таиланда, заявив, что эти действия "представляют собой серьезное нарушение суверенитета и территориальной целостности Камбоджи".

Отношения Камбоджи и Таиланда продолжают ухудшаться после произошедшего 28 мая вооруженного инцидента, в ходе которого тайские солдаты открыли огонь по камбоджийскому военному посту в деревне Течо Морокот района Фонг на спорной территории, расположенной между камбоджийской провинцией Прэахвихеар и таиландской провинцией Убонратчатхани. В результате один камбоджийский военнослужащий был убит и еще несколько получили ранения.

2 июня Камбоджа объявила о намерении передать для юридического урегулирования доставшийся двум странам в наследство со время французского колониального правления в Индокитае спор по демаркации границы в четырех приграничных районах - Мамбей, а также вокруг храмов Тамоантхом, Тамоантауч и Такрабей - в Международный суд ООН. Таиланд с таким решением Камбоджи не согласился и в одностороннем порядке закрыл со своей стороны все пограничные переходы на совместной границе, вынудив Пномпень пойти на аналогичный ответный шаг.