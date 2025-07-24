Судья Высшего антикоррупционного суда Украины пожаловался на давление силовиков

ВАКС связал давление на судью с некоторыми решениями по уголовным делам, которые "вызвали значительный общественный интерес"

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Судья Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) Украины на фоне преследования Владимиром Зеленским антикоррупционных служб страны пожаловался на давление со стороны силовиков.

"Судья Высшего антикоррупционного суда обратился к Высшему совету правосудия и генеральному прокурору Украины с сообщением о вмешательстве в деятельность судьи по осуществлению правосудия. В сообщении указано, что вмешательство осуществляется, вероятно, со стороны органов правопорядка и заключается в негласном несанкционированном сборе информации в отношении судьи и его близких лиц как средство давления", - говорится в сообщении ВАКС на странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

ВАКС связывает давление на судью с рядом решений по уголовным делам, которые "вызвали значительный общественный интерес". "Попытки давления происходят на фоне активной информационной кампании с использованием различных информационных ресурсов, направленных на дискредитацию его и принятых им решений в определенных уголовных производствах", - отмечается в сообщении ВАКС.

Зеленский давно пытался установить контроль над Национальным антикоррупционным бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратурой (САП), однако они сохраняли независимость. 23 июня НАБУ предъявило обвинения в коррупции Алексею Чернышову, который на тот момент занимал пост вице-премьера - министра национального единства Украины. Чернышов считается очень влиятельной фигурой в окружении Зеленского, и это привело к обострению конфликта. Как отмечают оппозиционно настроенные депутаты, антикоррупционные органы могли вскоре предъявить обвинения и другим лицам из близкого окружения Зеленского.

21 июля Служба безопасности Украины провела обыски у сотрудников НАБУ, а также пришла с проверкой в САП. 22 июля Верховная рада, где большинство депутатов относятся к контролируемой Зеленским партии, приняла закон, содержащий положения о ликвидации независимости НАБУ и САП. Вечером того же дня около 2 тыс. жителей Киева вышли на акцию протеста, потребовав в том числе отставки главы офиса Зеленского Андрея Ермака. Несмотря на это, Зеленский подписал закон, он вступил в силу 23 июля. Это привело к протестам: во многих городах Украины в последние два дня проходили митинги. В день вступления закона в силу в центре Киева собрались более 9 тыс. митингующих. В четверг в Киеве и других крупных городах Украины снова проходят акции протеста.

В четверг Зеленский внес в Верховную раду законопроект о так называемом усилении полномочий антикоррупционных органов. В частности, по нему сотрудники Службы безопасности Украины не реже одного раза в два года будут проводить полиграфическую проверку сотрудников НАБУ, САП, а также Государственного бюро расследований, Бюро экономической безопасности и полиции, имеющих доступ к государственной тайне.