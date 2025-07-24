Вашингтон обеспокоен и глубоко опечален сообщениями о причинении вреда мирному населению, заявил заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Томми Пиготт

ВАШИНГТОН, 24 июля. /ТАСС/. США обеспокоены эскалацией между Камбоджей и Таиландом, призывают к немедленному прекращению боевых действий и мирному урегулированию конфликта. Об этом заявил на регулярном брифинге для журналистов заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Томми Пиготт.

"Мы также серьезно обеспокоены эскалацией насилия на границе Таиланда и Камбоджи и глубоко опечалены сообщениями о причинении вреда мирному населению", - сказал он. "Соединенные Штаты призывают к немедленному прекращению боевых действий, защите гражданского населения и мирному урегулированию конфликта", - указал Пиготт.

Вооруженные столкновения произошли утром 24 июля вдоль камбоджийско-таиландской границы, недалеко от спорной пограничной зоны в провинции Оддар-Миенчей. ВС Таиланда сообщили, что применили истребители для ударов по позициям камбоджийских сил. В камбоджийском Минобороны сообщили, что армия действует в рамках самообороны, отвечая на вооруженное вторжение.

По меньшей мере 11 мирных жителей и 1 военнослужащий погибли, сообщило агентство Reuters со ссылкой на министра здравоохранения Таиланда Сомсака Тхепсутхина. Посольство РФ в Таиланде рекомендовало российским туристам воздержаться от посещения приграничных с Камбоджей районов.