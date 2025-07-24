Вашингтон продолжит содействовать переговорному процессу Москвы и Киева, заявил замруководителя пресс-службы Госдепартамента Томми Пиготт

ВАШИНГТОН, 24 июля. /ТАСС/. Вашингтон призывает Москву и Киев к продолжению прямых переговоров для полного прекращения огня и мирного урегулирования. Об этом заявил на регулярном брифинге для журналистов заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Томми Пиготт.

"Могу сказать, что мы продолжаем содействовать прямым переговорам между Россией и Украиной в целях достижения всеобъемлющего прекращения огня и, в конечном итоге, мирного урегулирования на основе переговоров", - сказал он.

"Нам известно, что состоялся третий раунд прямых переговоров между двумя сторонами. Мы поддерживаем продолжающиеся призывы к полному и безусловному прекращению огня, продолжающиеся призывы Украины к полному и безусловному прекращению огня, включая полное прекращение всех ударов по гражданскому населению и критически важной инфраструктуре", - продолжил Пиготт.

"Мы приветствуем новость о том, что Россия и Украина договорились о дальнейшем обмене заключенными, в частности тяжелобольными и ранеными", - указал он.