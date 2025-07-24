По мнению главы ведомства, заявление президента Франции Эмманюэля Макрона о намерении признать палестинское государство - "это позор и капитуляция перед терроризмом"

ТЕЛЬ-АВИВ, 25 июля. /ТАСС/. Израиль считает возможное образование отдельного палестинского государства угрозой своей безопасности и не допустит его создания, заявил израильский министр обороны Исраэль Кац, комментируя решение президента Франции Эмманюэля Макрона о намерении признать Палестину.

"Мы не допустим создания палестинского образования, которое нанесет ущерб нашей безопасности, поставит под угрозу наше существование и нарушит наше историческое право на Землю Израиля. Мы все едины, чтобы предотвратить эту серьезную опасность", - написал он в X.

По мнению Каца, "заявление Макрона о намерении признать палестинское государство - это позор и капитуляция перед терроризмом, а также награда и поддержка убийц и насильников из ХАМАС, совершивших [7 октября 2023 года] самую страшную резню еврейского народа со времен Холокоста". "Вместо того чтобы поддержать Израиль в это трудное время, президент Франции работает над его ослаблением", - полагает израильский министр обороны.

Ранее премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль категорически осуждает решение Франции о признании Палестины и считает это "наградой за террор". А в возможном провозглашении полноценного палестинского государства он усмотрел угрозу создания "плацдарма для уничтожения Израиля".

Вечером 24 июля Макрон объявил, что Франция официально признает государственность Палестины на предстоящей сессии Генассамблеи ООН в сентябре. По его мнению, "сейчас главное - немедленно прекратить войну в Газе и оказать помощь мирному населению". Он также выступил за демилитаризацию палестинского движения ХАМАС, обеспечение безопасности и восстановления Газы. По мнению Макрона, необходимо гарантировать жизнеспособность Государству Палестина и "позволить ему, приняв свою демилитаризацию и полностью признав Израиль, внести вклад в безопасность всех народов Ближнего Востока". В апреле французский президент заявлял, что Париж может признать государственность Палестины в июне.

В 2024 году при обострении ситуации на Ближнем Востоке о признании Государства Палестина объявили власти Ирландии, Испании и Норвегии. Израиль в ответ заявил об отзыве послов из Дублина, Мадрида и Осло для консультаций. Одновременно главы диппредставительств Ирландии, Испании и Норвегии были вызваны в МИД еврейского государства. Советский Союз, правопреемницей которого является Россия, признал Государство Палестина в 1988 году.