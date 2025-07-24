Такие предупреждения, в частности, распространили РФ, Австралия, Британия, ФРГ, Израиль, Канада, Польша и США

ЛОНДОН, 25 июля. /ТАСС/. Часть стран рекомендовали своим гражданам воздержаться от поездок в приграничные районы Таиланда и Камбоджи или следовать указаниям местных властей на фоне эскалации конфликта между этими двумя государствами. В частности, подобные предупреждения распространили Россия, Австралия, Великобритания, Германия, Израиль, Канада, Польша, США.

Так, МИД Великобритании "рекомендует воздержаться от всех поездок, за исключением крайне необходимых, в районы, расположенные в пределах 50 км от границы [Таиланда] с Камбоджей в провинциях Бурирам, Сисакет, Сурин и Убонратчатхани".

Точно также Форин оффис рекомендует воздержаться от посещения 50-километровой зоны в провинциях Оддар-Миенчей и Прэахвихеар в Камбодже. "Поступают сообщения о столкновениях, включая ракетный и артиллерийский огонь, 24 июля между Камбоджей и Таиландом в нескольких районах вдоль границы. Сообщается о жертвах, а также об эвакуации людей из населенных пунктов, расположенных вблизи границы. Наземные пограничные переходы между Камбоджей и Таиландом временно закрыты", - предупредили в британском ведомстве.

МИД Канады в своих рекомендациях упомянул те же провинции в обоих государствах, но заявил о 20-километровой зоне, которую не стоит посещать. Посольство США в Бангкоке предупредило о столкновениях в приграничных зонах, рекомендовав следовать указаниям служб безопасности Таиланда.

В официальной системе австралийского правительства Smartraveller путешественников призвали пересмотреть свои планы поездок в приграничные регионы "из-за вооруженного конфликта".