Стороны обсуждают пути устранения коренных причин эскалации между камбоджийской и таиландской сторонами

ХАНОЙ, 25 июля. /ТАСС/. Министерство иностранных дел и международного сотрудничества Камбоджи созвало экстренное совещание с участием глав иностранных дипломатических миссий в Пномпене по теме напряженности на границе с Таиландом. Об этом сообщила газета Khmer Times.

Как отмечает издание, встреча направлена на обсуждение путей устранения коренных причин продолжающегося конфликта между Камбоджей и Таиландом и поиск дипломатических решений в ответ на эскалацию напряженности на границе между двумя странами. Ее участники обсудят историческую подоплеку нынешнего пограничного спора, дадут оценку недавним инцидентам, которые усилили напряженность, и подчеркнут важность диалога для предотвращения дальнейшей эскалации конфликта.