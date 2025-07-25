Официальный представитель командования сухопутных войск королевства Винтхаи Сувари заявил, что Пномпень использует мирных жителей в качестве живого щита

БАНГКОК, 25 июля. /ТАСС/. Таиланд обвинил Камбоджу в намеренном размещении артиллерийских установок и ракетных комплексов вблизи жилых массивов. Об этом сообщила газета The Nation со ссылкой на официального представителя командования сухопутных войск Таиланда Винтхаи Сувари.

По его словам, таким образом Пномпень "использует мирных жителей в качестве живого щита, что является серьезным нарушениям гуманитарных принципов". Он подчеркнул, что Вооруженные силы Таиланда избегают действий, которые могли бы подвергнуть опасности гражданское население, в том числе используя высокоточные системы наведения оружия.