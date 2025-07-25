Причиной действий правоохранителей стало хищение почти $48 тыс., выделенных на ремонт домов на Стрыйской улице города

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Служба безопасности Украины (СБУ) проводит обыски в административных зданиях Львовского городского совета, депутаты которого в четверг выступили с требованием к Владимиру Зеленскому отменить закон, который фактически уничтожает независимость Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Об этом сообщило агентство РБК-Украина.

Там утверждают, что обыски проходят из-за хищения почти $48 тыс., выделенных на ремонт домов на Стрыйской улице во Львове. Сам мэр Львова Андрей Садовой уточнил, что обыски проходят не в главном здании горсовета.

По информации агентства, под подозрением могут находится два чиновника районных администраций Львова: глава Галицкой районной администрации Галина Гладик, бывший исполняющий обязанности председателя Франковской районной администрации Оксана Струмеляк и директор строительной компании "Ремстрой" Олег Полищук.

Ранее Львовский городской совет первым из муниципальных органов Украины потребовал от Зеленского отменить закон, ликвидирующий НАБУ и САП. Депутаты отмечали, что необходимо "отменить вредные поправки, которые были внесены без надлежащей экспертизы и публичного обсуждения" и закрепить на законодательном уровне защиту антикоррупционной системы от любых подобных реформ.

Зеленский давно пытался установить контроль над НАБУ и САП, однако они сохраняли независимость. 23 июня НАБУ предъявило обвинения в коррупции Алексею Чернышову, который на тот момент занимал пост вице-премьера - министра национального единства Украины. Чернышов считается очень влиятельной фигурой в окружении Зеленского, и это привело к обострению конфликта. Как отмечают оппозиционно настроенные депутаты, антикоррупционные органы могли вскоре предъявить обвинения и другим лицам из близкого окружения Зеленского.

21 июля Служба безопасности Украины провела 70 обысков у сотрудников НАБУ, а также пришла с проверкой в САП. 22 июля Верховная рада, где большинство депутатов относятся к контролируемой Зеленским партии, приняла закон, содержащий положения о ликвидации независимости НАБУ и САП. В тот же вечер около 2 тыс. жителей Киева вышли на акцию протеста, потребовав в том числе отставки главы офиса Зеленского Андрея Ермака. Несмотря на это, Зеленский подписал закон, он вступил в силу с 23 июля.