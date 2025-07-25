Парламентарий назвал квартиру Тимура Миндича "теневым офисом" Владимира Зеленского, где "обсуждали контракты на продажу оружия, взятки по энергетике, отжим бизнеса и то, кого из крупных бизнесменов еще отправить под санкции"

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) подверглось давлению из-за того, что организовало прослушку бизнесмена Тимура Миндича, которого называют "кошельком" Владимира Зеленского. Об этом заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).

Миндич является совладельцем фирмы "Квартал 95", бизнес-партнером и другом Зеленского. При этом еще в середине июня сообщалось, что бизнесмен сбежал из страны. "Миндич постепенно становится главным олигархом страны, личным кошельком Зеленского. Попытка разрушить НАБУ и такая скорость произошли из-за того, что НАБУ подошло очень близко к Миндичу. И вот здесь даю эксклюзив: НАБУ уже долгое время прослушивало квартиру Миндича", - написал Гончаренко в своем Telegram-канале.

Он назвал квартиру Миндича "теневым офисом" Зеленского. "Там обсуждали контракты на продажу оружия, взятки по энергетике, отжим бизнеса и то, кого из крупных бизнесменов еще отправить под санкции. Доступ к квартире был только у ближайшего окружения Зеленского. Кто-то из этого круга дал доступ НАБУ и помог установить прослушку. У НАБУ есть вся информация и вся прослушка. Надеюсь, что НАБУ не сольется и доведет дело до конца", - отметил Гончаренко, добавив, что теперь "в ближайшем окружении Зеленского ищут крысу".

Позже Гончаренко предположил, что прослушку Миндича организовали через расположенную выше квартиру бизнес-партнера Игоря Коломойского (внесен в РФ в перечень экстремистов и террористов) Геннадия Боголюбова. По словам депутата, за счет этого Боголюбов смог организовать свой выезд за границу. "Его квартира находится над квартирой Миндича, и оттуда смогли просверлить и слушать квартиру Миндича. За эту помощь Боголюбова и вывезли за границу, - добавил он, уточнив, что прослушка велась три месяца. - Надеюсь, что там будет много полезной информации по Миндичу и всей коррупции, происходящей при Зеленском".

Последние три дня во многих городах Украины проходят митинги из-за давления на НАБУ и Специализированную антикоррупционную прокуратуру (САП).

Ситуация с НАБУ и САП

Зеленский давно пытался установить контроль над НАБУ и САП, однако они сохраняли независимость. 23 июня НАБУ предъявило обвинения в коррупции Алексею Чернышову, который на тот момент занимал пост вице-премьера - министра национального единства Украины. Чернышов считается очень влиятельной фигурой в окружении Зеленского, и это привело к обострению конфликта. Как отмечают оппозиционно настроенные депутаты, антикоррупционные органы могли вскоре предъявить обвинения и другим лицам, приближенным к Зеленскому.

21 июля СБУ провела обыски у сотрудников НАБУ, а также пришла с проверкой в САП. На следующий день Рада, где большинство депутатов относятся к контролируемой Зеленским партии, приняла закон, содержащий положения о ликвидации независимости НАБУ и САП. Уже вечером около 2 тыс. жителей Киева вышли на акцию протеста, митинги прошли и в других городах. Несмотря на это, Зеленский все же подписал закон, он вступил в силу 23 июля. Это привело к новой волне протестов.

Киев за решение в отношении НАБУ и САП раскритиковали и на Западе. В этой ситуации Зеленский изменил позицию и уже 24 июля внес в Раду законопроект о так называемом усилении полномочий антикоррупционных органов, который, по сути, отменяет предыдущее решение ограничить независимость НАБУ и САП. При этом через полгода, согласно законопроекту, СБУ проведет проверку сотрудников этих ведомств.