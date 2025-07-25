Исследовательская группа с 28 июля начнет изучение этого вопроса

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Госслужба Украины по вопросам этнополитики и свободы совести (ГСУЭСС) решила проверить Корецкий Свято-Троицкий женский монастырь в Ровенской области в связи с подозрением в его связях с Русской православной церковью (РПЦ). Об этом сообщается на сайте ведомства.

"С 28 июля 2025 года исследовательская группа <...> начинает изучение возможных связей Корецкого Свято-Троицкого женского монастыря <...> с иностранной религиозной организацией, деятельность которой запрещена на территории Украины", - говорится в тексте.

17 июля Госслужба по этнополитике предписала канонической Украинской православной церкви (УПЦ) "устранить нарушения" и представить до 18 августа доказательства полного разрыва с РПЦ, в том числе предоставить документы "об отзыве священнослужителей, монахов, монахинь УПЦ из состава Священного Синода РПЦ, Архиерейского и Поместного соборов РПЦ, Межсоборного присутствия РПЦ, синодальных отделов и других руководящих и церковно-канонических органов РПЦ".

9 июля ведомство заявило, что по итогам проведенной проверки обнаружило признаки связи УПЦ с РПЦ. Это может стать основой для реализации полного запрета канонической церкви через суд.