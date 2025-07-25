Это добавило бы содержательности позиции Британии, которая основывается на принципе сосуществования двух государств, указали парламентарии от девяти партий

ЛОНДОН, 25 июля. /ТАСС/. Треть депутатов Палаты общин (нижней палаты) британского парламента призвали премьер-министра Соединенного Королевства Кира Стармера и главу МИД Дэвида Лэмми как можно скорее признать Государство Палестина. Об этом сообщила газета The Guardian со ссылкой на письмо более 220 парламентариев.

"Хотя мы понимаем, что Великобритания не имеет возможности обеспечить свободу и независимость Палестины, признание со стороны Великобритании имело бы значительный эффект ввиду наших исторических связей и членства в Совете Безопасности ООН, - сказано в обращении. - Британское признание Палестины было бы особенно мощным, учитывая, что Великобритания является автором декларации Бальфура и ранее обладала мандатом в Палестине".

"С 1980 года мы поддерживаем урегулирование [палестино-израильского конфликта] на основе принципа сосуществования двух государств. Подобное признание добавило бы содержательности нашей позиции, а также подтвердило бы нашу историческую ответственность перед народом, [который жил] под тем мандатом", - отмечается в тексте, подписанном депутатами от девяти партий.

Среди тех, кто поставил свою подпись под обращением, - главы комитетов по иностранным делам и обороны Палаты общин Эмили Торнберри и Танманджит Сингх Дхеси, представляющие правящую Лейбористскую партию, лидер партии "Либеральные демократы" Эд Дейви, руководитель фракции Шотландской национальной партии Стивен Флинн, лидеры партии "зеленых" Карла Деньер и Эдриан Рамзи и бывший министр образования консерватор Кит Молтхаус. По их мнению, Лондон должен признать Государство Палестина уже на международной конференции ООН в Нью-Йорке на следующей неделе.

По данным The Guardian, за скорейшее признание Палестины также выступают многие члены правительства, включая Лэмми, заместителя премьер-министра Анджелу Рэйнер, министра внутренних дел Иветт Купер, министра юстиции Шабану Махмуд, министра по делам Северной Ирландии Хилари Бенна, главу Минздрава Уэза Стритинга и министра цифровых технологий, культуры, средств массовой информации и спорта Лизу Нэнди.

Позиция премьера

Ранее газета Financial Times сообщила, что Стармер не хочет спешить с признанием Палестины в качестве независимого государства, чтобы не портить отношения с администрацией президента США Дональда Трампа. Согласно изданию, Вашингтон призывает союзников США не признавать Палестину, поскольку это затруднит урегулирование конфликта в секторе Газа.

Пункт о признании палестинского государства содержался в предвыборной программе Лейбористской партии Великобритании, которая вернулась к власти в июле 2024 года после победы на всеобщих выборах. В то же время в ней не указывалось, когда это может произойти. Стармер ранее говорил, что Лондон признает Палестину в "подходящее время".

24 июля президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что страна официально признает Государство Палестина на сессии Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре.